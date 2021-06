न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने डेब्यू मैच में लगाई सेंचुरी, इस खास लिस्ट में हुए शामिल

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच बुधवार को लंदन के लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने टेस्ट में अपने डेब्यू मैच में शतक लगाया। टेस्ट मैच के पहले दिन तीसरे सेशन में डेवन कॉनवे ने सेंचुरी ठोकी। डेवन कॉनवे न्यूजीलैंड की तरफ से टेस्ट में अपने डेब्यू मैच में सेंचुरी लगाने वाले 12वें बल्लेबाज बने। न्यूजीलैंड ने पहले दिन के खेल समाप्त होने पर 3 विकेट पर 246 रन बना लिए हैं।

लॉर्ड्स में सेंचुरी ठोकने के साथ ही वो लॉर्ड्स में डेब्यू मैच में सेंचुरी लगाने वालों के एक खास क्लब में शामिल हो गए। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस ने भी लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में डेब्यू मैच में सेंचुरी मारी थी। गांगुली ने साल 1996 में इंग्लैंड के खिलाफ 131 रन बनाए थे जबकि स्ट्रॉस ने 2004 में न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ 112 रन बनाए थे। कॉनवे ने इस साल की शुरुआत में लिमिटेड

ओवरों की सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू किया था। उन्होंने अपने दम पर न्यूजीलैंड को दो मैच जिताए। तीसरे वनडे में उन्होंने 126 रन बनाए। वहीं पहले टी20 में उन्होंने 52 गेंदों में 92 रनों की पारी खेली।

100-run stand for the fourth wicket between Conway and Nicholls



