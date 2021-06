न्यूजीलैंड टीम ने मंगलवार को भारत के खिलाफ 18 जून से शुरू हो रहे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट नहीं खेलने वाले कप्तान केन विलियमसन, तेज गेंदबाज टिम साउदी, विकेटकीपर बीजे वॉटलिंग और ऑलराउंडर कोलिन डि ग्रैंडहोम की वापसी हुई है। विलियमसन और वॉटलिंग चोट के चलते इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मैच में खेलने नहीं उतरे थे।

एजबेस्टन टेस्ट में खेलने वाले टॉम ब्लेंडल को 15 सदस्यीय टीम में विकेटकीपर वॉटलिंग के कवर के तौर पर रखा गया है। भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीसी फाइनल में कीवी टीम फास्ट गेंदबाज ऑलराउंडर कोलिन डि ग्रैंडहोम और 32 साल के लेफ्ट आर्म स्पिनर एजाज पटेल पटेल के साथ उतरेगी। एजाज के चुने जाने के साथ ही यह तय है कि फाइनल मुकाबले में मिचेल सेंटनर नहीं खेलेंगे। कीवी टीम ने जो 15 खिलाड़ी चुने हैं, उसमें विल यंग भी हैं, जिन्हें किसी स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के चोटिल होने पर टीम में मौका मिलेगा।

New Zealand's 15-man squad for #WTCFinal: Kane Williamson (c), Tom Blundell, Trent Boult, Devon Conway, Colin de Grandhomme, Matt Henry, Kyle Jamieson, Tom Latham, Henry Nicholls, Ajaz Patel, Tim Southee, Ross Taylor, Neil Wagner, BJ Watling, Will Young