INDvsWI, 1st T20: जीत के बाद विराट ने की नवदीप सैनी की तारीफ, जानें क्या कुछ कहा

India vs West Indies, 1st T20: खेल के सबसे छोटे प्रारूप की विश्व विजेता वेस्टइंडीज की टीम शनिवार (3 अगस्त) को यहां पहले टी-20 मैच में भारतीय गेंदबाजों के सामने लड़खड़ा गई और पूरे ओवर खेलने के बाद नौ विकेट खोकर 95 रन ही बना सकी। भारत के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए। उन्होंने चार ओवरों में एक मेडन ओवर निकाला और सिर्फ 17 रन दिए। मैच के बाद कप्तान विराट कोहली ने इस युवा खिलाड़ी की जमकर तारीफ की।

विराट कोहली ने मैच के बाद कहा कि नवदीप सैनी एक ऐसा टैलेंट है, जिसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। हरियाणा के नवदीप सैनी भारत के लिए टी20 मैच खेलने वाले 80वें खिलाड़ी हैं। इतना ही नहीं अपने पदार्पण मैच में 'मैन ऑफ द मैच' अवार्ड पाने वाले वो 6वें भारतीय खिलाड़ी भी हैं।

विराट ने नवदीप को बताया भविष्य का स्टार

मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजंटेशन में विराट कोहली ने कहा, 'जी, नवदीप दिल्ली से है और यहां के लिए उन्होंने लंबा सफर तय किया है। उन्होंने आईपीएल में भी शानदार खेला और उनका यह सीजन काफी अच्छा रहा।'

उन्होंने नवदीप सैनी की तारीफ करते हुए कहा, 'वह एक शानदार टैलेंट हैं, जिनके पास पेस है। वह गेंदबाजों में से एक हैं, जो 150 की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं और एकदम फिट भी है। नवदीप आने वाले समय में अपना नाम बना सकते है और उनमे अच्छा करने की भूख भी हैं।'

भारतीय बल्लेबाजी के बारे में की बात

भारतीय टीम की बल्लेबाजी पर भी विराट कोहली ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, 'पुरानी गेंद के साथ अपने शॉट्स हासिल करना बहुत कठिन था और हमने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा चार विकेट गवांकर हम यह मैच जीत लेंगे, लेकिन विकेट ने आज बहुत अलग खेल दिखाया। हम अब दूसरे मैच में एक टीम के रूप में बेहतर योगदान देना चाहते है।'

उन्होंने कहा, 'हमारी गेंदबाजी और फील्डिंग दोनों सही थी, लेकिन पिच ठीक नहीं थी। बारिश की वजह से आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। खेल सही वक्त पर शुरू हो गया। यही सबसे सही बात रही।' भारतीय कप्तान ने कहा, 'गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। वैरिएशन बेहतरीन था। चार विकेट गिरने के बाद भी हम जोखिम उठाना चाहते थे। हम चाहते थे कि स्कोरबोर्ड चलता रहे। गेंद के पुराने होने के बाद स्ट्राइक रोटेशन ही हमारी रणनीति थी।'

इसी मैदान पर रविवार को दूसरा टी-20 खेला जाना है। इस पर विराट कोहली ने कहा, 'हम परफॉर्मेंस में और जान डालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि खिलाड़ी किस तरह से अपना बेहतरीन योगदान दे सकते हैं।'

कीरोन पोलार्ड और सुनील नरेन की तारीफ की

विराट कोहली ने कीरोन पोलार्ड की तारीफ करते हुए कहा, 'कीरोन की तारीफ करनी चाहिए, जिस तरह उन्होंने टीम को शानदार वापसी करवाई। उन्होंने अपना अनुभव दिखाया।' उन्होंने आगे कहा, 'हमने सकारात्मकता के साथ खेला। हमें अपने शॉट सलेक्शन पर और ध्यान देना होगा। सुनील नरेन के चार ओवर बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियेंस दिखाया। यह बेहतरीन बॉलिंग की कोशिश थी।'

बता दें कि भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीत गेंदबाजी का फैसला किया। अपना डेब्यू इंटरनेशनल मैच खेल रहे सैनी ने पांचवें ओवर में लगातार गेंदों पर निकोलस पूरन और शिमरोन हेटमायर के विकेट लेकर विंडीज को बैकफुट पर धकेल दिया। पूरन ने 16 गेंदों पर 20 रन में एक चौका और दो छक्के लगाए जबकि हेटमायर का खाता नहीं खुला।

