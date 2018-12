नाथन लायन ने कहा- हमारे बल्लेबाज निराश हैं, पर वे बहुत जल्द सफल होंगे

भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में हार की कगार पर खड़े ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लायन ने पहली पारी में खराब प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाजों का बचाव करते हुए कहा, 'उन्हें जल्द ही सफलता मिलने वाली है।' जीत के लिए 399 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शनिवार को चौथे दिन का खेल खत्म होने तक अपने 8 विकेट 258 रन पर गंवा दिए थे। नाथन लायन ने कहा, 'हम विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण का सामना कर रहे हैं। मैंने जो भारतीय गेंदबाजी देखी है उसमें यह सर्वश्रेष्ठ है। हमारे बल्लेबाज) निराश हैं लेकिन मुझे पता है वे कितनी मेहनत कर रहे हैं। उन्हें जल्द ही सफलता मिलने वाली है।'

Pat Cummins collects career-bests with bat and ball in single day to stave off India's charge towards victory. @ARamseyCricket 's report + highlights here: https://t.co/30HKptZEbW #AUSvIND pic.twitter.com/RNZAlEcmp5

'हमारे बल्लेबाज निराश, पर वे जल्द सफल होंगे'

भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट पर 443 रन बनाकर घोषित की थी। जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 151 रन पर सिमट गई। नाथन लायन ने कहा, 'मैं ऐरन फिंच का काफी बड़ा समर्थक हूं। वह मेहनत कर रहा है और नेट पर काफी समय बिता रहा है। हमने उसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में विश्व स्तरीय बल्लेबाज की तरह देखा है। वह किसी अन्य बल्लेबाज की तरह निराश है।' गौरतलब है कि दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम की बल्लेबाजी फ्लॉप रही और एक समय टीम ने 176 रन पर 7 विकेट गवां दिए थे। पैट कमिंस हालांकि एक छोर पर डटे रहे और मैच को आखिरी दिन तक खींचने में सफल रहे।

Aaron Finch backed by veteran teammate amid calls he should shuffle down the order for the fourth Test in Sydney #AUSvIND https://t.co/niPUaDJjt3