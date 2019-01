VIDEO: आखिरी गेंद पर लॉयन ने जडा़ ऐसा छक्का, तालियों से गूंजा स्टेडियम

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड, ओवल में दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेले गए पहले वनडे मैच में भारत को 34 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। अब यह दूसरा मैच भारत के लिए 'करो या मरो' वाला है। अगर भारत को 3 मैचों की वनडे सीरीज में बने रहना है तो उसे यह मैच हर हालात में जीतना होगा। वहीं, दूसरे मैच में एरोन फिंच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और भारत को जीत के लिए 299 रनों का लक्ष्य दिया है।

टी20 सीरीज ड्रॉ और टेस्ट सीरीज हारने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की कोशिश है कि वह इस सीरीज का अंत जीत के साथ करे। एडिलेड वनडे के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने शानदार बल्लेबाजी की। पारी की आखिरी गेंद पर नाथन लॉयन (नाबाद 12) ने भुवनेश्वर पर छक्का मार आस्ट्रेलिया को 298 के कुल स्कोर तक पहुंचाया।

WHACK! You can't bowl there to Nathan Lyon! #AUSvIND | @MastercardAU pic.twitter.com/LAtraj7aup

इससे पहले मैच में शॉन मार्श (131) और ग्लैन मैक्सवेल (48) जब तक मैदान पर थे तब तक ऑस्ट्रेलिया का 310 के पार जाना आसानी से मुमकिन लग रहा था, लेकिन भुवनेश्वर ने 48वें ओवर में दोनों के विकेट लेकर उसे 300 के अंदर ही रुकने पर मजबूर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी के पांच ओवरों में महज 38 रन बनाए और चार विकेट खोए।

मार्श-मैक्सवेल ने छठे विकेट के लिए 94 रनों की साझेदारी की। मार्श ने अपने करियर का सातवां शतक जमाया। उन्होंने अपनी पारी में 123 गेंदों का सामना कर 11 चौके और तीन छक्के मारे।

A brilliant performance from Shaun Marsh to post his 7th ODI hundred! #AUSvIND | @toyota_aus pic.twitter.com/ikonMqRz99

मैक्सवेल ने 37 गेंदें खेली और पांच चौके तथा एक छक्का लगाया। मैक्सवेल थोड़ भाग्यशाली भी रहे। 43.3 ओवर में अंपायर ने उन्हें पदार्पण कर रहे मोहम्मद सिराज की गेंद पर पगबाधा आउट दे दिया था लेकिन रिव्यू में वह बच गए। कुछ देर बाद सिराज की ही गेंद पर रोहित शर्मा ने उनका मुश्किल कैच टपका दिया।

A couple of awesome sixes from Maxwell and SMarsh in that over!



Stream live via Kayo HERE: https://t.co/3fNQjC4Hmh #AUSvIND pic.twitter.com/cu0rCDoCUu