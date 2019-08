Ashes 2019: नाथन लॉयन ने तोड़ा डेनिस लिली का रिकॉर्ड, देखें- VIDEO

Ashes 2019, England vs Australia 3rd Test at Headingley: ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लॉयन (Nathan Lyon) ने अपने शानदार करियर में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने डेनिस लिली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वह अपने देश के लिए तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एशेज के हेंडिग्ले में खेले गए तीसरे टेस्ट में जो रूट को आउट करने के बाद उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की।

जो रूट ने उनकी गेंद को लेग साइड पर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले से लग कर विकेटकीपर टिम पेन के ऊपर से निकली। डेविड वॉर्नर ने सुपर डाइविंग कैच पकड़ा। इस विकेट के साथ ही लॉयन 89 टेस्ट मैचों में 356 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

जो रूट ने अपने पहले दिन के स्कोर में केवल दो रन जोड़े और 77 रन बनाकर आउट हो गए। रूट ने 205 गेंदों का सामना किया। 78वें ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट पर 159 रन हो गया। अब भी उन्हें जीत के लिए 200 रन की जरूरत थी। अब तक केवल तीन टीमें 300 से अधिक रन बनाकर जीत हासिल कर सकी थीं।

