IPL 2022: राजस्थान रॉयल्स को लगा झटका, नाथन कुल्टर नाइल आईपीएल 2022 से हुए बाहर

कुल्टर नाइल चोट से कारण लीग के 15वें सीजन में बाकी बचे मैचों में नहीं खेल पाएंगे। नाथन के बाहर होने से राजस्थान की टीम को तगड़ा झटका लगा है। राजस्थान ने इस सीजन में अब तक तीन में से दो मैच जीते हैं।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,मुंबई Ezaz Ahmad Wed, 06 Apr 2022 03:49 PM

