ENGvIND मैच से पहले एक हुए भारत-पाक फैन्स, नासिर हुसैन की ऐसे कर दी बोलती बंद

ICC World Cup 2019 India vs England: आईसीसी विश्व कप में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच मैच 30 जून को खेला जाना है। इस मैच से पहले कुछ ऐसे समीकरण बन गए हैं कि भारत और पाकिस्तान के फैन्स एक हो गए हैं। ऐसा कम ही होता है कि भारत और पाकिस्तान के फैन्स एक दूसरे को सपोर्ट करें, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी फैन्स भारतीय टीम को सपोर्ट करते नजर आ सकते हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने ट्वीट कर पूछा कि पाकिस्तानी फैन्स भारत vs इंग्लैंड मैच में किसे सपोर्ट करेंगे।

इस ट्वीट पर भारत और पाकिस्तान के फैन्स ने जमकर रिप्लाय किया है। इतना ही नहीं इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने भी इस ट्वीट के मजे लेते हुए नासिर हुसैन से पूछ लिया कि वो किस टीम को सपोर्ट करेंगे। जिस पर नासिर ने उनको मजेदार जवाब भी दिया।

Question to all Pakistan fans .. England vs INDIA .. Sunday .. who you supporting ? 😉 — Nasser Hussain (@nassercricket) June 26, 2019

Who you supporting, Nass? — Kevin Pietersen🦏 (@KP24) June 26, 2019

England of course Kev .. same as you when England play South Africa at rugby 😉 — Nasser Hussain (@nassercricket) June 26, 2019

जानिए क्यों PAK फैन्स चाहते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ जीते भारत

दरअसल पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए दो मैच तो जीतने ही होंगे साथ ही ये दुआ करनी होगी कि इंग्लैंड अपने बचे हुए सारे मैच हारे। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वॉलिफाई कर चुका है, जबकि न्यूजीलैंड और भारत का पहुंचना भी लगभग तय माना जा रहा है, चौथे नंबर के लिए पाकिस्तान, इंग्लैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में पाकिस्तानी फैन्स दुआ कर रहे हैं कि भारत इंग्लैंड के खिलाफ जीत दर्ज करे।

फैन्स ने दिए कुछ ऐसे जवाब-

Is that even a question? pic.twitter.com/CenAXF1A47 — zaki zaidi (@zakiistan) June 26, 2019

I will support to our neighbors against East India company — Dr. Aliya Kareem (@DrAliya7) June 26, 2019