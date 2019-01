मुंबई पुलिस ने हार्दिक पंड्या और केएल राहुल को सिखाया महिला सम्मान

मुंबई पुलिस आजकल अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रोचक और मनोरंजक ट्वीट्स के साथ जागरुकता फैलाने के लिए खूब चर्चा में है। मुंबई पुलिस ने 'कॉफी विद करण' चैट शो में हार्दिक पंड्या की ओर से महिलाओं के लिए किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कटाक्ष करते हुए एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में मुंबई पुलिस ने कहीं भी हार्दिक या उनसे जुड़े तात्कालिक विवाद का जिक्र नहीं किया है, बल्कि अपरोक्ष रूप से चुटकी लेते हुए महिलाओं का सम्मान करने की सीख दी है।

A ‘Gentleman’ is a Gentleman, always and everywhere. pic.twitter.com/oANwZH2WwY