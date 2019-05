IPL Final MI vs CSK: क्या फाइनल मैच में खेलेंगे युवराज सिंह, मुंबई इंडियंस की इस फोटो ने किया इशारा

IPL 2019 Mumbai Indians vs Chennai Super Kings (MI vs CSK) Final Match: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के फाइनल मैच से पहले मुंबई इंडियंस के सोशल मीडिया अकाउंट से युवराज सिंह (Yuvraj Singh) की फोटो शेयर की गई। युवी इस फोटो में प्रैक्टिस में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। फैन्स को उम्मीद है कि युवराज सिंह को मुंबई इंडियंस टीम के प्लेइंग इलेवन में आज शामिल किया जा सकता है।

मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज फाइनल मैच खेला जाना है। युवराज सिंह को इस सीजन में मुंबई इंडियंस ने बेस प्राइस में खरीदा था। हालांकि युवी को ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला। युवी ने इस सीजन में चार मैच खेले, इस दौरान उन्होंने 24.50 की औसत और 130.66 के स्ट्राइक रेट से 98 रन बनाए। 53 उनका बेस्ट स्कोर रहा।

युवी ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 53, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ 23, किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 18 और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 4 रनों की पारी खेली थी। 3 अप्रैल के बाद से उन्होंने मुंबई इंडियंस की ओर से कोई मैच नहीं खेला।

युवी की फोटो पर फैन्स ने किए कुछ ऐसे कमेंट्सः

Is yuvi the surprise package of the day...? — Dr.Rohan wani (@rohan_ronw) May 12, 2019

💯% time aa Gaya hai @ImRo45 Sher ko khilane ka — @Chowkidaar shekhar mali (@shekhar6969) May 12, 2019

Is he playing today ???😍😑😉 — Sumith Yadav (@sumithyadav_) May 12, 2019

Plz take Yuvraj to the team today u will definitely win... — Yashwanth (@Yashwa47) May 12, 2019