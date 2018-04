IPL में एंकरिंग करेंगी मुंबई इंडियन्स के इस खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड, रह चुकी हैं 'मिस वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया'

इस समय आईपीएल का 11वां सीजन चल रहा है और पूरे देश में क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह किसी त्यौहार से कम नहीं है। आईपीएल में क्रिकेट के अलावा ग्लैमर का तड़का भी लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। इसी ग्लैमर को बढ़ाने के लिए पूर्व 'मिस वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया' एरिन हॉलैंड भी जल्द ही आईपीएल में एंकरिंग करते नजर आएंगी। आईपीएल फैंस के लिए सबसे खास बात ये है कि एरिन हॉलैंड मुंबई इंडियन्स के एक शानदार ऑल राउंडर की गर्लफ्रेंड हैं।

I can finally announce I’ve joined the @StarSportsIndia family as an @IPL anchor!! Bring on the next month here in #India 🇮🇳♥️ #IPL #VIVOIPL #dreamcometrue pic.twitter.com/itHm6PzxT6