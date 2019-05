IPL 2019 FINAL: मुंबई के फैन ने बताया चेन्नई को हराने का 8 सूत्री तरीका

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के फाइनल में बेशक मुंबई इंडियंस को लोग चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि लीग में मुंबई का रिकॉर्ड चेन्नई के खिलाफ अच्छा है। वहीं एक प्रशंसक ने रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस टीम को चेन्नई सुपर किंग्स को मात देने का तरीका सुझाया है। लीग में मुंबई इकलौती टीम है जो चेन्नई पर हावी रही है। मुंबई ने चेन्नई के खिलाफ 16 मैच जीते हैं तो 11 में उसे चेन्नई से हार मिली है। मुंबई ने ही चेन्नई को इस सीजन में क्वालीफायर-1 में मात देकर फाइनल में जगह बनाई थी। चेन्नई ने फिर दिल्ली कैपिटल्स को क्वालीफायर-2 में मात देकर फाइनल में जगह बनाई। ऐसा चौथी बार हो रहा है कि आईपीएल के फाइनल में मुंबई और चेन्नई की टीमें आमने-सामने हो रही हैं।

Fan made plan to tackle the #Yellove Brigade tomorrow! Bringing the infor-MI-tion to your notice, Super Coach @SPFleming7! 🧐 #WhistlePodu 🦁💛 https://t.co/dDts0U3Rlg