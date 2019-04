IPL 2019: चेपॉक में अपने पहले अर्धशतक के साथ रोहित शर्मा ने बनाए 2 बड़े रिकॉर्ड

रोहित शर्मा की आईपीएल के 12वें संस्करण में पहले अर्धशतक की मदद से मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को एक अहम मुकाबले में 46 रन से हरा दिया। मुंबई ने इस जीत के साथ ही चेन्नई का लगातार पांच मैचों से चला आ रहा विजयी क्रम तोड़ दिया। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में 48 गेंदों में 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 67 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। जिसके दम पर मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने जीत के लिए 156 रनों का लक्ष्य रखा। इसके बाद लसिथ मलिंगा की शानदार गेंदबाजी के दम पर मुंबई ने चेन्नई की टीम को 109 रन पर समेटकर मैच 46 रनों से अपने नाम कर लिया। मलिंगा ने 4 विकेट झटके। बुमराह और सैंटनर के खाते में भी 2-2 विकेट गए।

रोहित शर्मा के नाम दर्ज हुए ये 2 बड़े रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने आईपीएल 2019 में अपने पहले पचासे के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपना 7वां अर्धशतक पूरा किया। यह आईपीएल इतिहास में चेन्नई की टीम के खिलाफ किसी भी बल्लेबाजी द्वारा बनाया गया सर्वाधिक अर्धशतक है। अपनी 67 रनों की पारी के लिए रोहित 'मैन ऑफ द' मैच बने। यह 17वां मौका है जब रोहित शर्मा आईपीएल में 'मैन ऑफ द मैच' बने हैं। इसके साथ उन्होंने आईपीएल के अब तक के इतिहास में सर्वाधिक बार 'मैन ऑफ द मैच' बनने वाले भारतीय क्रिकेटर होने का गौरव हासिल कर लिया। रोहित शर्मा के बाद एमएस धौनी और यूसुफ पठान का नंबर आता है। इन दोनों ने 16-16 बार आईपीएल में 'मैन ऑफ द मैच' अवॉर्ड जीता है।

Most Man of the Match awards among Indians in IPL:



17 ROHIT SHARMA

16 Y Pathan, MS Dhoni

14 Raina

13 Gambhir

12 Kohli, Rahane

11 Sehwag

10 Mishra