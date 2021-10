MI vs SRH: सनराइजर्स हैदराबाद को धूल चटाने के बावजूद प्लेऑफ से बाहर हुई मुंबई इंडियंस, ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव ने बल्ले से मचाया धमाल

.@mipaltan seal a 42-run win over #SRH! 👏 👏



A solid performance with the bat sets up a fine victory for the @ImRo45-led unit in Abu Dhabi. 👌 👌 #VIVOIPL #SRHvMI



Scorecard 👉 https://t.co/STgnXhy0Wd pic.twitter.com/Ted3wkiyQp