हिंदी न्यूज़ क्रिकेट मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा ने कहा- नीलामी के समय मां, पापा और कोच रोने लगे थे, अब IPL के पैसे से उनके लिए घर खरीदूंगा

मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा ने कहा- नीलामी के समय मां, पापा और कोच रोने लगे थे, अब IPL के पैसे से उनके लिए घर खरीदूंगा

एक इंटरव्यू में तिलक वर्मा ने खुलासा किया कि मुंबई इंडियंस द्वारा चुने जाने पर उन्होंने, उनके कोच और उनके परिवार ने कैसे प्रतिक्रिया दी।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Himanshu Singh Sun, 03 Apr 2022 07:43 PM

इस खबर को सुनें