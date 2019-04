IPL 2019: मुंबई इंडियंस ने अपने खिलाड़ियों से 4 दिन तक बल्ले-गेंद से दूर रहने के लिए कहा

मुंबई इंडियंस ने अपने सभी खिलाड़ियों को चार दिन का ब्रेक दिया है ताकि वे आराम करें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें संस्करण के अंतिम चरण के मैचों में अपना 100 प्रतिशत दें। विश्व कप भी आईपीएल के तुरंत बाद शुरू होगा और भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने हमेशा अपने खिलाड़ियों को समझदारी से अपने वर्कलोड को मैनेज करने को कहा है। मुंबई की टीम में शामिल रोहित शर्मा, हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह अगामी विश्व कप में भारतीय टीम से खेलेंगे। न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने मुंबई इंडियंस के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया, 'खिलाड़ी हमारी प्राथमिकता हैं और उन्हें एक ही हिदायत दी गई है कि जो भी करो बल्ले और गेंद से दूर रहो।'

