अफगान क्रिकेटर मुजीब ने बनाया BBL में टी-20 रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 11वें संस्करण में सुर्खियों बनाने वाले अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीब उर रहमान ने ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के पदार्पण में ही धमाकेदार शुरुआत करते हुए टी-20 रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।

सत्र के ओपनिंग मैच में ब्रिसबेन हीट्स के खिलाड़ी मुजीब ने एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ गेंद और बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया। मुजीब ने 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों में 27 रन बनाए जो क्रिस गेल के बाद उनकी टीम के लिए दूसरा सर्वाधिक स्कोर भी था।

मुजीब अब टी-20 मैच में 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड अलंकारा सिलवम के नाम था, जिन्होंने श्रीलंका में घरेलू टी-20 मैच में इस क्रम पर खेलते हुए 26 रन बनाए थे।

17 साल के अफगान खिलाड़ी मुजीब ने 22 गेंदों की अपनी पारी में तीन चौके लगाए, जिसमें से एक शॉर्ट उन्होंने राष्ट्रीय टीम के साथी खिलाड़ी राशिद खान की गेंद पर लगाया। इस पर दोनों क्रिकेटर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे।

मुजीब की आईपीएल टीम किंग्स इलेवन पंजाब ने भी ट्वीट कर उनके बिग बैश के प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए लिखा, “हमें संदेह नहीं है कि मुजीब ने बिग बैश के अपने पदार्पण में ही टी-20 रिकॉर्ड बना लिया है।”

