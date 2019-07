रायडू के 3डी वाले ट्वीट पर बोले MSK प्रसाद, हमने पूरा आनंद लिया

India Tour of West Indies 2019: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद ने कहा कि भारत के विश्व कप से बाहर होने के बाद पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायडू ने जो 3डी ट्वीट किए थे, उसका उन्होंने पूरा आनंद लिया। एमएसके प्रसाद ने यह बातें वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम सलेक्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहीं। उन्होंने हाल में संन्यास लेने वाले इस हैदराबादी क्रिकेटर को विश्व कप टीम में शामिल नहीं करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उनके पैनल को पक्षपाती नहीं कहा जा सकता है।

प्रसाद से जब रायडू के ट्वीट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''यह प्यारा ट्वीट था। सही समय पर किया गया ट्वीट। मैंने वास्तव में इसका आनंद लिया। मैं नहीं जानता कि यह बात उसके दिमाग में कैसे आई।'' प्रसाद ने कहा, ''उन पर (रायडू) जिस तरह की भावनाएं हावी थी, चयन समिति भी वैसी भावनाओं से गुजरी थी।

एमएसके प्रसाद ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम का चयन करने के बाद कहा, “ये देखने के लिए कि रायडू टीम सेटअप में कहां फिट होते हैं कई कार्यक्रम तैयार किए गए थे। चयन समिति किसी एक खिलाड़ी के खिलाफ कोई भावना नहीं रखते हैं।” प्रसाद ने कहा, “जब रायडू को टी-20 में प्रदर्शन के आधार पर वनडे टीम में शामिल किया गया था तो आलोचना हुई थी लेकिन हमने उसके बारे में सोचा था।”

मुख्य चयनकक्ताने कहा, “जब वह फिटनेस टेस्ट में फेल हुआ तो हमने उनका समर्थन किया। उन्हें फिटनेस कार्यक्रम में रखा। कुछ कॉम्बिनेशन की वजह से उसे नहीं चुना गया, इसका मतलब ये नहीं कि चयनसमिति उसके खिलाफ है।”

दरअसल, अंबाती रायडू ने विश्व कप में खुद को शामिल नहीं करने से निराश होकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उनके संन्यास के बाद भारतीय टीम विश्व कप के सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी। वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं किए जाने पर रायडू ने 3डी ट्वीट किया था। रायडू को जनवरी तक भारत का नंबर चार बल्लेबाज माना जा रहा था लेकिन उन्हें विश्व कप टीम में जगह नहीं मिली। उनकी जगह तमिलनाडु के आलराउंडर विजय शंकर को लिया गया था।

इसके बाद अंबातू रायडू ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने यह ट्वीट एमएसके प्रसाद के उस बयान के बाद किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रायडू की जगह विजय शंकर को वर्ल्ड कप में इसलिए तरजीह दी गई है क्योंकि उनमें थ्री डायमेंशन टैलेंट है।

Just Ordered a new set of 3d glasses to watch the world cup 😉😋..