IPL-11:एमएस धौनी की CSK ने जीता खिताब, जिवा ने की शेर की सवारी

चेन्नई सुपर किंग्स ने दो साल प्रतिबंध झेलने के बाद अपनी वापसी का शानदार जश्न मनाते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर जीता आईपीएल 2018 का खिताब जीत लिया। महेंद्र सिंह धौनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स का यह तीसरा आईपीएल खिताब है। सनराइजर्स हैदराबाद से मिले 179 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने शेन वाटसन के तूफानी शतक (117 रन 51 गेंद) की बदौलत 18.3 ओवर्स में ही हासिल कर लिया। मैच समाप्त होने के बाद चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी, सुरेश रैना, हरभजन सिंह और मुरली विजय अपनी बेटियों के साथ मैदान में दिखे।

जिवा चेन्नई के हर मैच में अपनी मां साक्षी धौनी के साथ नजर आती हैं, लेकिन मैच के बाद जिवा अपने पिता महेंद्र सिंह धौनी की गोद में ही दिखीं। आईपीएल ट्रॉफी के साथ रैना अपनी बेटी ग्रासिया को लेकर बैठे थे। इस दौरान हरभजन सिंह भी बेटी हिनाया के साथ नजर आए। मुरली विजय भी अपने बच्चों के साथ दिखे। फाइनल मैच से पहले भी चेन्नई सुपरकिंग्स ने जिवा का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह शीशे के सामने 'टॉय लॉयन' पर बैठकर मस्ती करती दिख रही हैं।

Everywhere we go! We are the Chennai Boys and we are the #SuperChampions! #WhistlePodu pic.twitter.com/iVqQnMeXAi