CSKvDC: धौनी ने तीन गेंद में की दो स्टंपिंग, लोगों ने कहा- आप इंसान नहीं हैं

IPL 2019 Chennai Super Kings vs Delhi Capitals: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें सीजन में 1 मई को चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला गया। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को मैन ऑफ द मैच चुना गया। धौनी ने 22 गेंद पर नॉटआउट 44 रनों की पारी खेली और फिर दो खतरनाक स्टंपिंग की। धौनी ने तीन गेंद के अंदर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर और क्रिस मोरिस को स्टंपिंग आउट कर पवेलियन भेजा।

धौनी अपनी तेज स्टंपिंग के लिए मशहूर हैं और इस मैच में भी उन्होंने ऐसी तेजी दिखाई कि हर कोई बस देखता ही रह गया। सोशल मीडिया पर धौनी की स्टंपिंग की जमकर तारीफ हो रही है। लोगों ने यहां तक कमेंट्स किए हैं कि धौनी इंसान नहीं हैं, सुपर ह्यूमन हैं। धौनी पिछले मैच में बुखार के चलते नहीं खेल पाए थे। इस मैच में उन्होंने प्लेइंग इलेवन में वापसी की।

धौनी ने स्टंपिंग के बारे में कहा- आपको अपने बेसिक्स पर ध्यान देना चाहिए और इसके बाद इसमें आगे बढ़ सकते हैं। धौनी के लिए लोगों ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए-

@msdhoni has just done another super human stumping 2 get Shreyas Iyer! His foot wasnt up even for a second! This is unbelievable from the skipper! @ShaneRWatson33's expression of shock on the field explains it! — Naveen R Nair (@nav_journo) May 1, 2019

@msdhoni & stumping is better love story than bollywood love story based movies. 😉😍#MSDianForever 💛 — V↕️N🔥Y 🇮🇳 (@iammrpolite) May 1, 2019

दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में चार विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम 99 रनों पर ऑलआउट हो गई। इमरान ताहिर ने चार विकेट झटके।