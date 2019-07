धौनी के मुंह से खून थूकने की तस्वीरें हो रहीं वायरल, जानें क्या है मामला

आईसीसी विश्व कप (ICC World Cup 2019) में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मैच में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी के अंगूठे से खून बहता हुआ दिखाई दे रहा था। सोशल मीडिया पर धौनी की अंगूठा चूसते हुए और फिर मुंह से खून थूकते हुए कई तस्वीरें वायरल हो रही है। धौनी के अंगूठे की चोट को लेकर टीम मैनेजमेंट ने बयान दिया है।

धौनी के फैन के लिए अच्छी खबर यह है कि अब उनके अंगूठे में कोई चोट नहीं है और वह फिट हैं। एक सूत्र ने आईएएनएस से कहा, “है तो पहाड़ी, वह एक योद्धा है। 300 से भी अधिक वनडे खेलने के बाद क्या आप मानते हैं कि ये छोटी चीजें उन्हें परेशान करेंगी। उनके पास इससे बाहर आने की अद्भुत क्षमता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका अंगूठा ठीक है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है।”

टीम प्रबंधन के सूत्रों ने पुष्टि की है कि विकटकीपिंग करते समय अंगूठे पर चोट लगना धौनी के लिए कोई नई बात नहीं है और ऐसी चीजें उन पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालती है।

वास्तव में, धौनी ने चोटों के बावजूद शानदार प्रदर्शन किया है और बाकी खिलाड़ियों को इससे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, “अगर आप कोई मैच खेलने से पहले 100 प्रतिशत फिट होने का इंतजार करते हैं तो शायद आपको इसके लिए पांच साल तक का इंतजार करना होगा। इससे पहले कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूं (दर्द के साथ खेलना) वह करूं।”

सोशल मीडिया पर फैन्स धौनी के मुंह से खून थूकने वाली तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं और साथ ही जमकर धौनी की तारीफ भी कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ फैन्स धौनी की आलोचना करने वालों पर भी निशाना साध रहे हैं।

.@msdhoni played with an injured thumb, and spat out blood. But still, there are “Experts” out there on social media, who question his “intent”. Stupefied is the word!#TeamIndia #MSDhoni #Dhoni pic.twitter.com/uetkN903Yz — MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) July 2, 2019

Hats off to @msdhoni 🙏! Blood is Coming but doing Batting in field I believe now also on thump blood is coming Take care Dhoni 😢!!!#ENGvsIND #DhoniAtCWC19 pic.twitter.com/V1gD7Y9ABK — Rudhra Nandu (@rudhra_nandu) July 2, 2019

Though his thumb was broken still he played for his country👏👌 without even telling any of his teammates👏👏 @msdhoni

You always deserve my respect mahi😍❤️

Your diheartfan❤️#IndvsBan #CCW2019 pic.twitter.com/hKxSoYjhY1 — Pr@gy@ Mishr@ (@pragya_mishra27) July 3, 2019

भारतीय टीम विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। हालांकि टीम को अभी शनिवार को श्रीलंका के साथ अपना अंतिम लीग मैच खेलना है।

