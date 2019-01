87 साल की फैन से मिलकर महेंद्र सिंह धौनी ने जीता दिल, वायरल हुआ VIDEO

यूं तो टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी के फैन्स दुनियाभर में हैं। धौनी के फैन्स की फेहरिस्त में हर उम्र के लोग शामिल हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी धौनी को पसंद करते हैं। धौनी भी अपने फैन्स को कभी निराश नहीं करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में धौनी को 87 साल की बुजुर्ग महिला मिली, जो उनकी जबरदस्त फैन हैं। धौनी ने अपनी इस फैन को भी निराश नहीं किया। धौनी अपनी इस फैन से मिले और उनके साथ वक्त बिताया।

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में प्रैक्टिस सेशन के दौरान महेंद्र सिंह धौनी अपनी इस फैन से मिले। धौनी ने इस फैन के साथ वक्त बिताया और बातें भी कीं। सोशल मीडिया पर धौनी और उनके फैन के वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं।

इन वीडियोज और तस्वीरों को देखकर फैन्स महेंद्र सिंह धौनी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। यह पहला मौका नहीं है, जब धौनी ने अपने किसी जेस्चर से फैन्स का दिल जीता है। धौनी जब भी अपने किसी फैन से मिलते हैं, वह कुछ न कुछ ऐसा कर ही देते हैं कि सब यही कहते हैं कि धौनी ने दिल जीत लिया।

इस बीच महेंद्र सिंह धौनी सहित सफेद गेंद के विशेषज्ञ शिखर धवन, रोहित शर्मा, अंबाती रायडू, केदार जाधव, युजवेंद्र चहल, दिनेश कार्तिक और खलील अहमद यहां भारतीय टीम के साथ जुड़ गए और नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया।

इस चौकड़ी ने पहले थ्रोडाउन किया क्योंकि इस वैकल्पिक सत्र में टीम का कोई विशेषज्ञ गेंदबाज मौजूद नहीं था। धवन और रायडू ने दाएं और बाएं थ्रोडाउन से ट्रेनिंग की जबकि महेंद्र सिंह धौनी ने इंडोर नेट में सहायक कोच संजय बांगड़ के साथ अभ्यास किया।

Snapshots from #TeamIndia's optional training session ahead of the 1st ODI against Australia. pic.twitter.com/HDuR3hDcja