VIDEO: बल्ला छोड़ MS DHONI ने उठाई बंदूक, देखें कैसे लगाया निशाना

अभी हाल ही में धौनी पद्मभूषण लेने के लिए फौजी वर्दी में ही राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे और एक फौजी की तरह ही सेल्यूट कर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ये सम्मान लिया था। इसके बाद धौनी ने कहा था कि, मेरे मन में सेना के प्रति बेहद सम्मान है। वो सरहद की हिफाजत करते हैं तभी हम यहां शांति से अपनी खुशियां मनाते हैं। फिलहाल धौनी आईपीएल 2018 में व्यस्त हैं। जहां उनकी टीम ने इस सीजन के दोनों मुकाबले जीते हैं। एक में उनकी टीम चेन्नई सुपरकिंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराया तो दूसरे में मजबूत केकेआर को अपने घरेलू मैदान पर मात दी।

