VIDEO: अंपायर के गलत फैसले से आउट हुए धौनी? जानें क्या है सच

ICC World Cup 2019, India vs New Zealand 1st Semi Final: आईसीसी विश्व कप 2019 में खिताब की प्रबल दावेदार के रूप में इंग्लैंड जाने वाली भारतीय टीम का सफर सेमीफाइनल में खत्म हो गया है। भारत को दो दिन तक चले इस रोमांचक सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड के हाथों 18 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ न्यूजीलैंड लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है। उसने 2015 विश्व कप में भी फाइनल खेला था। रवींद्र जडेजा (77) और महेंद्र सिंह धौनी (50) ने सातवें विकेट के लिए 116 रनों की साझेदारी कर भारत को जीत के करीब पहुंचाया, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद भारत की सभी उम्मीदें खत्म हो गईं।

महेंद्र सिंह धौनी का रनआउट होना टीम इंडिया के लिए सबसे खतरनाक साबित हुआ। इसके साथ ही भारत 240 रनों के अपने लक्ष्य से 18 रन दूर रह गया। टॉप ऑर्डर के ध्वस्त होने के बाद धौनी और रवींद्र जडेजा पर यही जिम्मेदारी के बीच सनसनीखेज शतकीय भागीदारी हुई। लेकिन मार्टिन गप्टिल के एक सीधे थ्रो ने धौनी को रन आउट कर दिया। हालांकि, टि्वटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने उस गेंद पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर धौनी रन आउट हुए।

WHAT A MOMENT OF BRILLIANCE!



Martin Guptill was 🔛🎯 to run out MS Dhoni and help send New Zealand to their second consecutive @cricketworldcup final! #CWC19 pic.twitter.com/i84pTIrYbk — ICC (@ICC) July 10, 2019

➡️ Jadeja's rocket-arm run-out

➡️ Neesham's one-handed blinder

➡️ Guptill's game-turning direct hit



It's certainly not an easy decision, but which of these is your @Nissan Play of the Day?



Vote now!

👉 https://t.co/7SsrSjNv2c pic.twitter.com/UlOyWJBNxb — ICC (@ICC) July 10, 2019

नियमों के अनुसार अंतिम पावरप्ले में 5 फील्डर 30 गज के दायरे से बाहर खड़े हो सकते हैं, लेकिन इस गेंद के फेंके जाने से पहले जो ग्राफिक दिखाया गया उसके अनुसार उस समय न्यूजीलैंड के छह खिलाड़ी दायरे से बाहर खड़े थे। यहां यह याद रखना चाहिए कि यदि यह नो बॉल होती तब भी धौनी रन आउट हो सकते थे, क्योंकि नो बॉल पर बल्लेबाज रन आउट हो सकता है।

There weren’t six fielders outside the circle. And even if there were you can be run out off a no-ball. — Anand Vasu (@anandvasu) July 10, 2019

इस वीडियो पर फैन्स के जो रिएक्शंस आए हैं जिसमें अंपायर की कड़ी आलोचना की गई है। कहा गया कि यदि यह नो बॉल होती तो धौनी दूसरा रन न लेते। यदि अंपायर से गलती ना हुई है तो अगली गेंद फ्री हिट होती। हालांकि, उन्हें दूसरे रन के लिए थोड़ा और तेज भागना होता।

बता दें कि भारत को अंतिम 10 गेंदों पर 25 रन की जरूरत थी, लेकिन गप्टिल की सीधी थ्रो ने धौनी को रन आउट कर दिया। पूरी भारतीय टीम 221 रन पर आउट हो गई और 18 रन से हार गई।

@mayankglt

Still the run out is valid even if there was a no ball,, but the tactics could be different from Dhoni pic.twitter.com/rEUeRlxGIl — Ankur Gupta (@Aki_Gupt) July 10, 2019

@cricketworldcup



What A great Umpiring Skills....The Ball Msd became runout should be given as NoBall...& Dhoni should have played and India have Won....What A Great WC?What a great exhibition of Umpiring skills???? pic.twitter.com/1Xthq2Qyjv — L@cchi (@LacchiOrange) July 10, 2019

Glaring umpiring error? Could they afford this in a World Cup semi final? 6 players outside the circle... how long did they play like that in P3? #INDvNZL #Dhoni pic.twitter.com/Hb5UlA4tsI — Anand Narasimhan (@AnchorAnandN) July 10, 2019

@ICC you should tell apologies to whole indians becoz you people done a mistake when dhoni was in strike at 48.2 can you bring it back.😠😠😠 pic.twitter.com/b8meOlu9eu — Srikanth Thota (@Srikant72780832) July 10, 2019

बता दें कि फाइनल में न्यूजीलैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच गुरुवार को खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच की विजेता से होगा। मैनचेस्टर में कीवी टीम का यह तीसरा सेमीफाइनल है, जिसमें से दो में उसे हार जबकि यह उसकी पहली जीत है।