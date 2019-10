रांची की सड़कों पर अब ये कार चलाते स्पॉट हुए धौनी, कभी भारतीय आर्मी करती थी इस्तेमाल

India vs South Africa 3rd Test at Ranchi: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महेंद्र सिंह धौनी के 'घर' रांची में सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच खेला जा रहा है। इस मैच में सभी को धौनी के आने का इंतजार था। फैन्स को उम्मीद थी कि उन्हें धौनी स्टेडियम में दिखाई देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। धौनी भले ही जेएससीए स्टेडियम में ना दिखाई दिए हों, लेकिन रांची की सड़कों पर उन्हें एक नई गाड़ी चलाते हुए देखा गया है। सोशल मीडिया में धौनी और उनकी नई गाड़ी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं।

विकेटकीपर-बल्लेबाज महेंद्र सिंह धौनी रांची की सड़़कों पर अपनी नई गाड़ी निसान जोंगा ड्राइव करने में व्यस्त हैं। कारों और बाइक्स के प्रति धौनी का प्रेम किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने अपनी गैराज में अब जोंगा कार भी शामिल कर ली है। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना द्वारा किया जाता है।

रविवार को जब धौनी करीबी पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो लोगों ने पूर्व कप्तान को तस्वीर खिंचवाने के लिए घेर लिया। धौनी ने भी उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने सेल्फी के साथ ऑटोग्राफ दिए।

@msdhoni and his unparalleled love for Indian Army. He recently purchased the vintage 20 years old 'Nissan Jonga' from Punjab!



The car was manufactured in the year 1999 and used by the armed forces! 🇮🇳😇#IndianArmy #MSDhoni #Dhoni #RanchiDiary pic.twitter.com/7xdMY5OiUp