आर्मी ड्यूटी से लौटे महेंद्र सिंह धौनी, गले से लिपट गई बेटी जिवा

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और मौजूदा समय में विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धौनी आर्मी ड्यूटी से लौट आए हैं। अपनी टेरिटोरियल आर्मी यूनिट के साथ 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद धौनी लौटे और नई दिल्ली में अपनी पत्नी साक्षी धौनी और बेटी जिवा से मिले। आईसीसी विश्व कप खत्म होने के बाद धौनी ने क्रिकेट से ब्रेक लिया था और आर्मी ट्रेनिंग लेने का फैसला लिया था।

धौनी को लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी जा चुकी है। धौनी ने जम्मू में 106 TA Battalion (Para) ज्वॉइन किया था। उन्होंने 31 जुलाई से 15 अगस्त तक आर्मी ड्यूटी निभाई। कश्मीर वैली में धौनी विक्टर फोर्स का हिस्सा रहे और इस दौरान पेट्रोलिंग, गार्ड और पोस्ट ड्यूटी का कार्यभार संभाला। 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर धौनी लद्दाख में थे। जहां वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए थे और सोशल मीडिया पर फोटो काफी वायरल भी हुई।

इसके अलावा धौनी ने लद्दाख में क्रिकेट अकैडमी खोलने का भी वादा किया है। विश्व कप के बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि धौनी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। विश्व कप में धौनी का प्रदर्शन मिलाजुला रहा था। धौनी टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं और वो भारत के लिए वनडे और टी20 फॉरमैट में ही खेलते हैं।