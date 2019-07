महेंद्र सिंह धौनी के संन्यास की खबरों के बीच फैन्स कर रहे हैं ये मांग

ICC World Cup 2019, India vs New Zealand Semi Final: आईसीसी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रन से मात दी। इस हार के साथ ही टीम इंडिया का वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया। भारत की हार के बाद से ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब महेंद्र सिंह धौनी (MS Dhoni) संन्यास लेंगे। हालांकि, ना ही वर्ल्ड कप से पहले और ना ही सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद धौनी की तरफ से कुछ कहा गया है। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर फैन्स धौनी से संन्यास ना लेने की अपील कर रहे हैं,। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने भी धौनी से संन्यास ना लेने की अपील की है।

न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 239 रन बनाए, जवाब में टीम इंडिया 49.3 ओवर में 221 रन बनाकर आउट हो गई। धौनी और रविंद्र जडेजा ने टीम को मुश्किल से उबारा था और जीत की उम्मीद जगाई थी, लेकिन अंत में कीवी टीम जीतकर फाइनल में पहुंच गई। जडेजा 77 और धौनी 50 रन बनाकर आउट हुए।

धौनी मैच के अंतिम पलों में रनआउट हुए। जबतक क्रीज पर धौनी थे, तब तक फैन्स में एक उम्मीद बंधी हुई थी। धौनी भी अपने रनआउट होने से काफी निराशा थे। इस हार के बाद धौनी के संन्यास की खबरों ने जोर पकड़ लिया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पिछले दिन से धौनी टॉप ट्रेंड में भी बने हुए हैं। टि्वटर पर #ThankuMSD और #DhoniInBillionHearts ट्रेंड हो रहा है।

इन्हीं ट्रेंड्स के हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए फैन्स धौनी से संन्यास नहीं लेने की अपील कर रहे हैं। फैन्स धौनी के पुराने और भावुक वीडियो शेयर कर धौनी से रिटायरमेंट नहीं लेने के लिए कह रहे हैं। इसके साथ ही फैन्स धौनी से टी-20 वर्ल्ड कप 2020 भी खेलने की अपील की है।

#DhoniInBillionHearts from ticket collector to trophy collector u have given cricket n this nation ur everything. N India salutes you for that

These r not Farewell msgs for yu captain just thank you notes 😄😄🇮🇳🇮🇳 — MSD fan (@Sanjana10155343) July 12, 2019

Captan cool plz play t20 world cup #DhoniInBillionHearts — Ajith07 (@Ajith073) July 12, 2019

My heart beat is "DHONI DHONI" ,instead of "DHAK DHAK" #DhoniInBillionHearts — Akshay Gaikwad (@AkshayG19563489) July 12, 2019

Dhoni you are God of cricket.Mahi please play still T20 world cup 2020. The India team needs you. @msdhoni #donotretiredhoni #DhoniInBillionHearts — Vaibhav Sawala (@Vaibhav_Savala) July 12, 2019

Namaskar M S Dhoni ji.Aaj kal main sun rahi hun ke Aap retire hona chahte hain.Kripaya aap aisa mat sochiye.Desh ko aap ke khel ki zaroorat hai aur ye meri bhi request hai ki Retirement ka vichar bhi aap mann mein mat laayiye.@msdhoni — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) July 11, 2019

He gives me everything we want we are don't need trophy Billion need you ❤❤❤#DhoniInBillionHearts pic.twitter.com/sYYy1mgH9q — Rejjak Islam (@RejjakIslam) July 12, 2019

Very sad if you think of your self.....NO RETIREMENT SIR.....Please😫🙏🙏💓#DhoniInBillionHearts pic.twitter.com/mAm2ine2od — Kalai..MSD (@KalaiMSD2) July 12, 2019

Love and Respect for Nation is his Hallmark !!



There can be only One Dhoni 💗#DhoniInBillionHearts pic.twitter.com/VMxr2sLxIx — Conspiracy Theorist (@OnlyMindGames) July 12, 2019

Mahi bhai U never retire from our heart especially Dhonism heart 💖💖💖 #DhoniInBillionHearts pic.twitter.com/SzvQuOYfaZ — Aman Singh Dhoni (@AmanKum30832596) July 12, 2019

बता दें कि महेंद्र सिंह धौनी ने जब से कप्तानी संभाली थी, तब से वनडे विश्व कप के लिए कम से कम दो साल और टी-20 के लिए करीब 18 महीने पहले टीम तैयार करने की नीति चल रही है। सीमित ओवरों का भारत का अगला बड़ा टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में अगले साल टी-20 विश्व कप होगा।