VIDEO: ऑस्ट्रेलिया में महेंद्र सिंह धौनी का ऐसा स्वागत देख रोंगटे हो जाएंगे खड़े 

महेंद्र सिंह धौनी सही अर्थों में ग्लोबल क्रिकेट आइकॉन हैं। पूर्व भारतीय कप्तान धौनी के पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में फैन्स हैं। शायद धौनी सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले क्रिकेटर हैं और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहां खेल रहे हैं। वह हमेशा भीड़ की पसंद बने रहते हैं। उनकी मैदान पर उपस्थिति हमेशा ही भीड़ के चेहरों पर खुशी ले आती है।

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में मेलबर्न में क्राउड ने उनके बल्लेबाजी के लिए आने पर उनका भव्य स्वागत किया। तीसरे वनडे में धौनी एक कठिन अवसर पर बल्लेबाजी के लिए आए। भारत ने 59 रन पर दो विकेट खो दिये थे, जब धौनी बल्लेबाजी के लिए आए। जब उन्होंने गार्ड लिया तो दर्शकों ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया।

तीन मैचों की सीरीज में विकेटकीपर-बल्लेबाज धौनी शानदार फॉर्म में दिखाई दिए। धौनी नंबर चार पर बल्लेबाजी करने आए और 114 गेंदों पर 87 रन बनाकर नाबाद रहे। सोशल मीडिया पर धौनी का एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें भीड़ उनका स्वागत कर रही है।

