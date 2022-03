हिंदी न्यूज़ क्रिकेट MS Dhoni लखनऊ के खिलाफ 15 रन बनाते ही हासिल कर लेंगे ये बड़ी उपलब्धि, बन जाएंगे पहले भारतीय

अगर एमएस धोनी आज यानी 31 मार्च को लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ होने वाले मैच में सिर्फ 15 रन बना लेते हैं तो उनके नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हो जाएगी। वे 7000 रन टी20 क्रिकेट में पूरे कर सकते हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vikash Gaur Thu, 31 Mar 2022 04:18 PM

