धौनी ने बेटी और पत्नी के साथ की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात, शाम को राज्यपाल ने सम्मान में दिया भोज

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राष्ट्र की प्रथम महिला सविता कोविंद ने रविवार का दिन राजभवन में बिताया। भारी बारिश के कारण गुमला और देवघर का कार्यक्रम रद्द हो गया। राष्ट्रपति से मिलने शाम को कई मेहमान राजभवन पहुंचे। इनमें क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धौनी का परिवार भी शामिल था। रात को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का आयोजन किया। इसमें राष्ट्रपति और देश की पहली महिला शामिल हुईं।

राष्ट्रपति के लिए राजभवन में सादे भोजन की व्यवस्था की गई थी। सुबह की शुरुआत राष्ट्रपति ने राजभवन के उद्यान में सुबह की ठंडी और ताजी हवा के बीच टहलने से की। भारी बारिश के कारण गुमला के विकास भारती बिशुनपुर और देवघर बाबाधाम का दौरा रद्द होने के कारण दिन भर राजभवन में ही बिताया।

तिहाड़ जेल में जलते बल्ब को देखते रहते थे श्रीसंत, 5 बार आया आत्महत्या का खयाल

शाम को क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धौनी और उनकी पत्नी साक्षी अपनी बिटिया जिवा के साथ राष्ट्रपति से मिले। कुछ देर तक राष्ट्रपति ने धौनी दंपत्ति से बातचीत की। इनके अलावा आईआईएम रांची के निदेशक एसके सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल और विनय सरावगी राष्ट्रपति से मिलनेवालों में प्रमुख लोग रहे।

धौनी ने जेएससीए स्टेडियम में खेला बिलियर्ड्स

आईसीसी विश्व कप के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर चल रहे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को यहां झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) के स्टेडियम में बिलियर्ड्स खेलते हुए देखा गया। धौनी ने इस साल हुए विश्व कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लिया था और सेना के साथ भी कुछ समय बिताया था।

उन्हें जेएससीए के इंडोर कैम्पस में आराम करते हुए देखा गया। हाल में धौनी ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्हें सड़कों पर गली क्रिकेट खेलते हुए देखा गया। उन्होंने अपनी नई जीप ग्रैंड चेरोकी भी चलाई। धौनी ने रोड पर अपनी लाल रंग की जीप घुमाई और स्थानीय लोगों ने खड़े होकर अपने हीरो को देखा।

.@msdhoni on way to JSCA earlier today with his latest addition!



🚘 : Grand Cherokee Trackhawk 6.2

🥇 : First in India 🔥❤#MSDhoni #Dhoni #RanchiDiary pic.twitter.com/StlU4G5PWO