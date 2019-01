INDvsAUS: धौनी-कोहली की तस्वीर हुई वायरल, रोहित शर्मा हो रहे ट्रोल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच एडिलेड, ओवल में खेला जा रहा है। इस मैच के दौरान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। यह तस्वीर कप्तान विराट कोहली और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी की है। इस तस्वीर में धौनी कप्तान विराट कोहली को कुछ सलाह दे रहे हैं। फैन्स इस तस्वीर पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और मीम्स भी बना रहे हैं।

कुछ फैन्स को लगता है कि महेंद्र सिंह धौनी बेहतर कप्तान थे और कुछ यह उम्मीद कर रहे हैं कि भारत यह मैच जीत जाए ताकि सीरीज में वह बना रहे। इसके साथ ही फैन्स विराट कोहली और धौनी की इस तस्वीर पर मीम्स भी बना रहे हैं।

इस तस्वीर को वायरल करने के साथ-साथ फैन्स रोहित शर्मा को भी ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल, रोहित शर्मा वनडे टीम के उपकप्तान हैं। लेकिन जब धौनी क्रिकेट के मैदान पर होते हैं तो वह अक्सर विराट कोहली और गेंदबाजों को सलाद देते दिखाई पड़ते हैं।

कप्तान विराट कोहली और गेंदबाज भी इस मामले में महेंद्र सिंह धौनी की कई बार तारीफ कर चुके हैं।

Dhoni to Kohli "Match Jeetna hai to Udhar jaa kar Khada reh shaanti se" #AUSvIND pic.twitter.com/gdAs7zIBv9

Rohit in the background be like - Vice captain kon he samajh hi nahi araha