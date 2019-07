अटकलें चल रहीं संन्यास की और धौनी बहा रहे हैं जिम में पसीना 

Mahi Reached Ranchi Few Hours Ago After The End Of Worldcup !! 💞💞 #msdhoni7 #msdhoni #msdhonidakingdom #msdhonicricket #msdian #dhonism #dhonisarmy #msdhonifansofficial #dhonifans #dhonifan #mahirat #mahisakshi #mahi7 #mahi7781 #sakshidhoni #sakshisinghdhoni #csk #yellowarmy #captioncool #viratkohli #rohitsharma #hardikpandya #cricket #iccworldcup2019 #bcci #dhoniaddicts #thaladhoni #zivasinghdhoni #zivadhoni #thaladhoni😍

A post shared by Niti Chaudhary 🦋 (@dhoni_ki_fan_7) on Jul 18, 2019 at 10:12pm PDT