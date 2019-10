जिम में कुछ ऐसे पसीना बहा रहे धौनी, VIDEO हुआ वायरल

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत ने अब तक जितने क्रिकेटर देश को दिए हैं, महेंद्र सिंह धौनी उनमें एक महान खिलाड़ी हैं। यह एकमात्र ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने आईसीसी की तीनों ट्रॉफी अपनी कप्तानी में भारत को जितवाई हैं। 2007 का टी-20 विश्व कप, 2011 का विश्व कप और आईससी चैंपियंस ट्रॉफी। 2011 में धौनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को फाइनल में हराकर 28 साल बाद विश्व कप जीता था। इसके दो साल बाद भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। लेकिन 38 साल के धौनी आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के बाद से क्रिकेट से दूर चल रहे हैं। हालांकि, इन दिनों धौनी रांची में हैं और अपनी फिटनेस पर भी काम कर रहे हैं।

आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 से लगातार महेंद्र सिंह धौनी के संन्यास की खबरें चर्चा में हैं। संन्यास की खबरों के बीच धौनी कभी टेनिस खेलते, कभी ब्रिलियर्ड्स तो कभी फुटबॉल खेलते हुए नजर आ चुके हैं। रांची में धौनी अपनी नई गाड़ियों के साथ ड्राइवव करते हुए भी दिखाई दिए हैं। इन सबके साथ ही हाल ही में धौनी जेएससीए स्टेडियम रांची की जिम में नजर आए।

महेंद्र सिंह धौनी रांची स्टेडियम की जिम में ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दिए। पिछले दिनों यह भी खबर आई थी कि वह झारखंड में 23 युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे। हालांकि, इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई। सोशल मीडिया पर धौनी का यह जिम में ट्रेनिंग करते हुए वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

Secret behind those lightning fast stumpings and monstrous sixes revealed! @msdhoni giving us workout motivation!🔥❤



#MSDhoni #Dhoni #FitnessFreak pic.twitter.com/cNykkYdwdN