वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं धौनी, बैट कर रहा इशारा

क्या विश्व कप (ICC World Cup 2019) के अभियान के समाप्त होते ही महेंद्र सिंह धौनी क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं? सूत्रों का कहना कि हां, लेकिन भारतीय कैंप में इस तरह की कोई फुसफुसाहट तक सुनाई नहीं दे रही है। यदि हम धौनी पर नजदीकी नजर डालें कि अब तक उन्होंने विश्व कप में कैसा परफॉर्म किया है तो हमें कुछ संकेत मिलते हैं।

सबसे सफल भारतीय कप्तान रह चुके महेंद्र सिंह धौनी से यह उम्मीद की जा रही थी कि वह भारत के फाइनल मैच के बाद ही गेम से विदा होंगे। हालांकि, अब तक इस संदर्भ में बीसीसीआई को कोई संदेश नहीं भेजा गया है। वैसे धौनी के लिए काफी कुछ जटिल ही दिखाई पड़ रहा है।

पूर्व भारतीय कप्तान अपने ही अंगाद में उन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जिन्होंने उनके करियर को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। इस विश्व कप में धौनी ने जिन बल्लों का प्रयोग किया है, तो पता चलता है कि उन्होंने कई ब्रांड्स के बल्लों का इस्तेमाल किया है। ये सभी वे ब्रांड्स थे, जिन्होंने धौनी के करियर में उन्हें स्पॉन्सर किया। यह एक तरीका है उन सभी ब्रांड्स को शुक्रिया कहने का।

उन्होंने अपनी पारी एसजी के बल्ले से की थी, बाद में वह बीएएस ब्रांड की तरफ चले गए। मुंबई मिरर में छपी एक रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके करीब मित्र और मैनेजर अरुण पांडे ने इस बात की पुष्टि की है कि यह धौनी का सभी ब्रांड्स को शुक्रिया कहने का अपना अंदाज है।

पांडे ने मुंबई मिरर को बताया, ''यह सच है कि वह अलग अलग ब्रांड्स के अलग-अलग बल्लों का इस्तेमाल कर रहे थे। वह इसलिए बल्ले नहीं बदल रहे थे कि कोई बल्ला खराब है। वह इन्हें करियर के विभिन्न चरणों में मदद के लिए शुक्रिया कह रहे थे।''

"MS Dhoni has been using different bats with different brandings but he is not charging them. He wants to say Thank You to them for helping him in various stages of his career."

