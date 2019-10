ICC ने पूछा दुनिया का बेस्ट विकेटकीपर कौन? फैन्स बोले- एक ही नाम है

भारतीय फैन्स के जेहन में जब भी किसी विकेटकीपर का नाम आता है तो सबसे पहला नाम महेंद्र सिंह धौनी का ही आता है। एक दशक के ज्यादा हो गया धौनी विकेट के पीछे ही दिखाई देते हैं, लेकिन आईसीसी विश्व कप 2019 में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार के बाद से वह टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। धौनी भारत के सबसे सफलतम कप्तानों में से ही एक नहीं है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर भी हैं। ऐसे में जब आईसीसी ने फैन्स ने बेस्ट विकेटकीपर को लेकर सवाल किया तो फैन्स के पास सिर्फ एक ही नाम था- महेंद्र सिंह धौनी।

मैदान पर धौनी को 'कैप्टन कूल' के ही नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि विकेट के पीछे उनकी चपलता के लिए भी जाना जाता है। कठिन मौकों पर उनकी तत्परता और प्रेजेंस ऑफ माइंड ने भारत के अनेक मौकों पर जीत दिलाई है। कप्तान के रूप में उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त रही है। हाल ही में आईसीसी ने जब ट्वीट कर पूछा कि दुनिया में सबसे बेहतरीन विकेटकीपर कौन है तो अधिकांश का जवाब था- महेंद्र सिंह धौनी।

भारत फिलहाल दक्षिण अफ्रीका के साथ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रहा है। ऋद्धिमान साहा विकेटकीपर हैं। साहा ने पुणे में खेले गए दूसरे टेस्ट में शानदार कीपिंग की और कुछ शानदार कैच पकड़े। फैन्स और दिग्गज क्रिकेटरों ने उनकी प्रशंसा भी की। दूसरे टेस्ट में साहा ने फैफ डुप्लेसी का डाइव मारते हुए अविश्वसनीय कैच पकड़ा। डुप्लेसी शॉट मारना चाहते थे, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का मोटा किनारा लिया। साहा ने डाइव मारते हुए कैच पकड़ लिया।

आसीसी ने साहा के प्रदर्शन से खुश होते हुए डुप्लेसी का कैच पकड़ते हुए उनका एक फोटो शेयर किया और कैप्शन दिया- अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बढ़िया विकेटकीपर कौन है। आईसीसी को लग रहा था कि फैन शायद साहा का नाम लेंगे, लेकिन धौनी के फैन्स सामने आए और उन्होंने बताया कि 38 साल के महेंद्र सिंह धौनी ने अपनी टीम के लिए 600 कैच पकड़े हैं। इसके साथ ही फैन्स ने धौनी की तस्वीर शेयर कर कहा है कि एक ही नाम है।

Who is the best keeper in international cricket at the moment? pic.twitter.com/dejcsKuLur — ICC (@ICC) October 14, 2019

MSD — Shravan Sharma 🇮🇳 (@Shravan40232051) October 15, 2019

The Man Who holds the "Top 5 Fastest Stumpings" in International Cricket. 🔥



1】00.08 Seconds ⚡

2】00.09 Seconds ⚡

3】00.12 Seconds ⚡

4】00.16 Seconds ⚡

5】00.19 Seconds ⚡



634 Cateches* | 195 Stumpings* 💪 pic.twitter.com/NkCnOxXe8c — DHONIsm™ ❤️ (@DHONIism) October 15, 2019

Keepers will come and go. But there will be one and only @msdhoni. pic.twitter.com/zLUjAk5bq2 — MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) October 15, 2019

Thala mahendra Baahubali Dhoni — Arthur Fleck (@number1_joker) October 14, 2019

बता दें कि वर्ल्ड कप के बाद से ही धौनी टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं। वेस्टइंडीज दौरे के दौरान वह अनुपब्लध रहे थे। इस दौरान उन्होंने जम्मू-कश्मीर में आर्मी ट्रेनिंग में हिस्सा लिया था। इसके बाद वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी नहीं खेलें। खबरों की माने तो वह बांग्लदेश के भारत दौरे पर भी टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। क्रिकेट मैदान से दूर धौनी अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिता रहे हैं। वहीं, उनके फैन्स उनके मैदान पर वापस लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।