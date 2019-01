रन पूरा करने के लिए 37 साल के धौनी ने लगाई डाइव, फैन्स ने की तारीफ

37 साल की उम्र में भी मैदान पर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी का मैदान पर खेल के प्रति जो कमिटमेंट दिखाई पड़ता है, वह दूसरे खिलाड़ियों में कम ही देखने को मिलता है। फिटनेस के हर मानक पर खरे उतरते हुए धौनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में पहले वनडे में एक बार इसका नमूना पेश किया।

विकेटों के बीच उनकी दौड़ आज भी देखने लायक होती है। 26वें ओवर में महेंद्र सिंह धौनी ने तेजी से एक सिंगल लिया। नॉन स्ट्राइकर रोहित शर्मा ने भी उनका कॉल पर तुरंत रिस्पांड किया। फील्डर ने भी तेजी से गेंद पकड़ कर स्टंप्स पर फेंकी, लेकिन ने डाइव लगाते हुए यह रन पूरा किया। रोहित और धौनी के बीच संकटपूर्ण समय में 100 से अधिक रनों की भागीदारी हुई।

जिस तरह की फुर्ती से रन पूरा करने के लिए महेंद्र सिंह धौनी के क्रीज के बीच दौड़ लगाई। उससे फैन्स काफी इंप्रेस हैं। सोशल मीडिया पर धौनी की फिटनेस और इस तेजी की जमकर तारीफ की जा रही है।

That's the commitment from MS Dhoni for you. Walked in at 3.5 when Team was 4-3. Guess that's what is expected by Management and Captain and he is doing it fine. Holding one end, building partnership and taking us closer for the new finishers to do thier job after #AusvInd #Dhoni pic.twitter.com/L6YfvK1DLz — TEAM MS DHONI #Dhoni (@imDhoni_fc) January 12, 2019

How often do you see #MSDhoni diving while running between the wickets🤔🤔

He hardly needs to dive most of the time he gets home in time super quick between the wickets⚡⚡#AUSvIND @FoxCricket — Vipul K.S. Singh (@Singh__Vipul) January 12, 2019

Giving advices to bowlers

Taking catches of opponents

Keeping wickets for team

Risking life for nation

Scoring runs for team

Hitting sixes against Australia

All a 37 year old man can do for his country pic.twitter.com/fjnB0K2FYQ — Subham (@subhsays) January 12, 2019

37 वर्ष और 189 दिन के महेंद्र सिंह धौनी वनडे क्रिकेट में सबसे उम्रदराज विकेटकीपर हैं। एजी स्टेलवार्ट ने 39 साल 290 दिन की उम्र में 23जनवरी 2003 को इंग्लैंड के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेला था।

महेंद्र सिंह धौनी ने इस मैच में 51 रनों की पारी खेली। जनवरी 2018 के बाद से यह धौनी का अधिकतम स्कोर है। इससे पहले जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 42 नाबाद उनका अधिकतम स्कोर था। धौनी पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए।