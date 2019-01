आखिरकार नए साल में महेंद्र सिंह धौनी बन ही गए '10 हजारी'

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी नए साल में आखिरकार '10 हजारी' बन ही गए हैं। धौनी को इस मुकाम को हासिल करने के लिए मात्र एक रन की जरूरत थी। उन्होंने यह एक रन सिडनी वनडे में लेकर 10, 000 रनों का आंकड़ा छू लिया है। झाय रिचर्डसन की गेंद पर धोनी ने सिंगल लेकर भारत के लिए वनडे में 10 हजार रन पूरे कर लिए हैं। इसी के साथ धौनी वनडे क्रिकेट में 10 हजार रन बनाने वाले पांचवे बल्लेबाज बन गए हैं।

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेले जा रहे सीरीज के पहले वनडे मैच में भारत ने मात्र 4 रनों के कुल स्कोर पर शिखर धवन, विराट कोहली और अंबाती रायडू का विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर महेंद्र सिंह धौनी आए और अपने इस मुकाम को हासिल किया।

37 साल के महेंद्र सिंह धौनी इसी के साथ सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली के स्पेशल '10 हजारी' क्लब में शामिल हो गए हैं। सचिन तेंदुलकर (18,426 रन), सौरव गांगुली (11,363), राहुल द्रविड़ (10,889), विराट कोहली (11016) रन हैं।

वह दुनिया के 13वें खिलाड़ी हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में इस मुकाम को हासिल किया है। विराट कोहली (205 पारियों में), सचिन तेंदुलकर (259 पारियों में), सौरव गांगुली (263 पारियों में), रिकी पॉन्टिंग (266 पारियों में), जैक कालिस (272 पारियों में), ब्रायन लारा (278 पारियों में), महेंद्र सिंह धौनी ने (281 पारियों में), राहुल द्रविड़ (287 पारियों में), तिलकरत्ने दिलशान (293 पारियों में), कुमार संगकारा (296 पारियों में), इज़माम-उल-हक (299 पारियों में), सनथ जयसूर्या (328 पारियों में) इस मुकाम को छुआ है।

इसके साथ ही महेंद्र सिंह धौनी 7वें ऐसे खिलाड़ी हैं, जो सबसे तेजी से इस मुकाम तक पहुंचने में सफल रहे हैं। इसके अलावा धौनी श्रीलंका के कुमार संगकारा के बाद दुनिया के ऐसे दूसरे विकेटकीपर हैं, जो 10 हजार वनडे रन बनाने में कामयाब रहे हैं। पूर्व श्रीलंकाई खिलाड़ी महेला जयवर्धने ने 333 मैचों में 10 हजार रन का आंकड़ा छुआ था।

10,000 ODI RUNS FOR INDIA FOR MS DHONI



The wicket-keeper batsman becomes the fifth to reach the milestone for his country.

सोशल मीडिया पर धौनी को उनके इस माइलस्टोन के लिए जमकर बधाइयां मिल रही हैं।

Dhoni Dhoni Dhoni .... ODI cricket has changed a lot ... please for a God sake leave us . — Hrushikesh Churi (@ChuriHrushikesh) January 12, 2019

Thank God we have MS Dhoni — Nishant Shekhar (@NScricket16) January 12, 2019

MS Dhoni in ODIs..

10000 runs for India

174 runs for Asia XI#AUSvsIND #AusvInd — Mohandas Menon (@mohanstatsman) January 12, 2019

With that single, MS Dhoni completes 10,000 ODI runs in the India jersey #CricketMeriJaan #AUSvIND — Mumbai Indians (@mipaltan) January 12, 2019

10,000 ODI Runs to the king MSD @msdhoni eroju ne game kosam waiting !! pic.twitter.com/6sS2jEjQg5 — 14 (@shashaa1495) January 12, 2019

बता दें कि वनडे में महेंद्र सिंह धौनी 9999 रन बना चुके थे। यानी वह दस हजार रन बनाने से केवल एक रन दूर थे। अगर 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ पांचवे वनडे में वह एक रन बना लेते तो वह इस माइलस्टोन को छू सकते थे, लेकिन इस मैच में धौनी को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था।

हालांकि, धौनी वनडे प्रारूप में 10,000 रन पूरे कर चुके हैं. उनके कुल 10,173 रन हैं. उन्होंने 2007 में अफ्रीका इलेवन के खिलाफ एशियाई इलेवन के लिए तीन मैचों की सीरीज में 174 रन बनाए थे। हालांकि, भारत के लिए खेलते हुए वनडे प्रारूप में धोनी ने कुल 9,999 रन बनाए थे। उन्होंने ब्रेबॉर्न स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ 23 रन बनाए और 10 हजारी बनने से केवल एक रन पीछे रह गए थे।