VIDEO: इस विंटेज कार में बैठकर टीम इंडिया से मिलने आए थे धौनी

India vs South Africa: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच रांची में खेला गया, जिसे भारत ने पारी और 202 रन से जीता। इसी के साथ भारत ने सीरीज पर 3-0 से क्लीन स्वीप की। भारत के सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी भी स्टेडियम पहुंचे। धौनी अपनी नई विंटेज कार 'निस्सान जोंगा' को चलाकर टीम इंडिया से मिलने आए थे।

महेंद्र सिंह धौनी को क्रिकेट और सेना के अलावा बाइक और गाड़ियों का भी शौक है। रांची में इन दिनों माही अपनी नई गाड़ी की सवारी कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में नई कार खरीदी है- 'निस्सान जोंगा' खरीदी है, जिसकी सवारी आजकल धौनी कर रहे हैं।

धौनी की नई सवारी जोंगा इसी महीने रांची पहुंची है। धौनी ने यह कार पंजाब से खरीदी है। 2016 मॉडल की इस कार के लिए धौनी ने एनओसी भी ले ली है। इस गाड़ी का इस्तेमाल भारतीय सेना भी कर चुकी है।

.@msdhoni marked his presence at JSCA in style as he took his new car 'Jonga' for a spin!💙😇#Dhoni #TeamIndia #Ranchi pic.twitter.com/HKNmT5KavZ