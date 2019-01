VIDEO: 9 साल बाद धौनी के कंधों पर आई ये जिम्मेदारी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है। पहला मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 289 रनों का लक्ष्य रखा है। इस टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। भारत के तीन विकेट 4 रन के कुल स्कोर पर गिर चुके थे। शिखर धवन, विराट कोहली और अंबाती रायडू के आउट होने के बाद रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धौनी ने भारतीय पारी को संभाला।

महेंद्र सिंह धौनी और रोहित शर्मा के बीच शानदार 137 रनों की साझेदारी हुई थी। हालांकि, इस पार्टनरशिप को जेसन बेहरनडॉर्फ ने तोड़ा। धौनी 96 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हुए। धौनी ने अपनी इस पारी में 3 चौके और 1 छक्का जड़ा।

धौनी काफी वक्त बाद अपने रंग में दिखाई दिए। पिछले साल अपनी बल्लेबाजी के लिए आलोचना झेल रहे धौनी ने साल का आगाज शानदार अर्धशतकीय पारी से किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद धौनी एक रन और ही जोड़ पाए थे कि बेहरनडॉर्फ ने उन्हें एलबीडब्ल्यू करके भारत को चौथा झटका दे दिया।

बता दें कि पिछली बार धौनी जनवरी 2010 में श्रीलंका के खिलाफ ढाका में 4 ओवरों के अंदर क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए थे। महज चौथी बार ही ऐसा हुआ है जब धौनी इतनी जल्दी बल्लेबाजी करने के लिए आए हों।



India are out of reviews and Dhoni has to go... #CloseMatters #AUSvIND | @GilletteAU pic.twitter.com/WRYVQPxwIM

महेंद्र सिंह धौनी 14 पारियों के बाद अर्धशतक लगाने में सफल रहे हैं। स्टोइनिस की गेंद पर धौनी ने चौका लगाया और वनडे क्रिकेट में 68वां अर्धशतक पूरा किया। हालांकि, धौनी की ओर से यहां कोई जश्न नहीं मनाया गया। मैच के दौरान धौनी ने एक शानदार छक्का भी जड़ा।

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी महेंद्र सिंह धौनी की जमकर तारीफ की।

With MS Dhoni doing his thing out in the middle of the SCG, here's what some of the Aussies players had to say about the Indian legend #AUSvIND pic.twitter.com/GwSeGJsu4c