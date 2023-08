स्टार्क ने जो कारनामा 4 एशेज मैच में किया, वो ब्रॉड 5 मैच में नहीं कर सके, क्रॉली को इस बात का रहेगा थोड़ा गम

ऐप पर पढ़ें

Most Wickets and Most Runs in Ashes 2023: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज का समापन हो गया है। यह सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो गई। चौथे मैच में बारिश विलेन बन गई। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क और इंग्लैंड के क्रिस वोक्स को संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। वहीं, धाकड़ तेज गेंदबाज स्टुअर्ड ब्रॉड सीरीज में सबसे सफल बॉलर बनने से चूक गए। पांचवां एशेज टेस्ट ब्रॉड के क्रिकेट करियर का आखिरी मैच था, जिसमें उन्होंने कुल 4 विकेट चटकाए। चलिए, आपको बताते हैं कि सीरीज 2023 में किसने सबसे ज्यादा शिकार किए और किसने सबसे अधिक रन बनाए?

स्टार्क ने सीरीज में सर्वाधिक विकेट हासिल किए। उन्होंने 4 मैचों में 128.1 ओवर गेंदबाजी की और 4.86 के इकॉनमी रेट से 23 विकेट झटकने का कारनामा अंजाम दिया। उनका एक पारी में बेस्ट प्रदर्शन 78 रन देकर 5 विकेट रहा। दूसरे नंबर पर ब्रॉड हैं, जिन्होंने पांच मैचों में 184.2 ओवर में 3.39 के इकॉनमी रेट से 22 शिकार किए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/65 है। ब्रॉड के बाद लिस्ट में वोक्स हैं। उन्होंने तीन मैचों में 113.2 ओवर डाले और 3.04 के इकॉनमी रेट से 22 विकेट चटकाए। उनका बेस्ट प्रदर्शन 5/62 है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस (5 मैचों में 18 विकेट) चौथे और उनके हमवतन पेसर जोश हेजलवुड (4 मैचों में 16 विकेट) पांचवें पायदान पर हैं।

ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने सीरीज में सबसे ज्यादा रन जुटाए। उन्होंने 10 पारियों में 49.6 के औसत से 496 रन जोड़े। ख्वाजा ने एक शतक और तीन अर्धशतक जमाए। उनकी सबसे बड़ी पारी 141 रन की रही। इस फेहरिस्त में दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली हैं, जिन्होंने 9 पारियों में 53.33 के औसत से 480 रन बनाए। क्रॉली को इस बात का थोड़ा गम रहेगा कि काश वह 17 रन और बना लेते तो टॉप पर पहुंच जाते। उन्होंने 1 सेंचुरी और 2 फिफ्टी लगाईं। क्रॉली का सीरीज में हाईएस्ट स्कोर 189 है। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट (9 पारियों में 412 रन) तीसरे, कप्तान बेन स्टोक्स (9 पारियों में 405 रन) चौथे और ऑस्ट्रेलिया के स्टार क्रिकेटर स्टीव स्मिथ (10 पारियों में 373 रन) पांचवें नंबर पर हैं।