IPL 2023 के 'डॉट बॉल किंग' हैं मोहम्मद सिराज, लिस्ट में ये 5 नाम देखकर चौंक जाएंगे आप

Bowlers with most dot balls in IPL 2023: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आईपीएल 2023 में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। उन्होंने 16वें सीजन का पहला हाफ समाप्त होने तक 7 मैचों में 7.17 के इकॉनमी रेट से 13 विकेट चटकाए हैं। सिराज फिलहाल सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले खिलाड़ियों की फेहरिस्त में दूसरे स्थान पर हैं। सिराज ने इसके अलावा एक और कमाल किया है। वह 'डॉट बॉल किंग' बन गए हैं। वह टूर्नामेंट में अब तक 90 डॉट बॉल फेंक चुके हैं, जो सर्वाधिक हैं। आइए, आपको उन पांच और गेंदबाजों के नाम बताते हैं, जिन्होंने सिराज के बाद सबसे ज्यादा डॉट बॉल कीं।

आईपीएल 2023 में सर्वाधिक डॉट बॉल डालने वाले गेंदबोंज की लिस्ट में दूसरे स्थान पर गुजरात टाइटंस (जीटी) के मोहम्मद शमी हैं। तेज गेंदबाज शमी ने पहला हाफ खत्म होने तक कुल 89 ऐसी गेंद फेंकीं, जिनपर कोई रन नहीं गया। वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 67 खाली गेंद कीं। चौथे पायदान पर राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के ट्रेंट बोल्ट हैं, जिनकी 66 गेंदों पर रन नहीं बनाया। उनके बाद पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के अर्शदीप सिंह हैं, जिनकी 65 गेंद खाली रहीं। वहीं, छठे नंबर पर जीटी के स्पिनर राशिद खान हैं। उन्होंने 64 डॉट बॉल फेंकीं।

आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा डॉट बॉल डालने वाले बॉलर...

90 - मोहम्मद सिराज

89 - मोहम्मद शमी

67 - भुवनेश्वर कुमार

66 - ट्रेंट बोल्ट

65 - अर्शदीप सिंह

64 - राशिद खान

गौरतलब है कि 16वें सीजन का दूसरा चरण बुधवार (26 अप्रैल) से शुरू हो रहा है, जिसमें आरसीबी की भिड़ंत कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से होगी। यह मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। आरसीबी की केकेआर से यह दूसरी टक्कर है। दोनों का इससे पहले जब 6 अप्रैल को कोलकाता में आमना-सामना हुआ था, तब केकेआर ने 81 रन के विशाल अंतर से जीत हासिल की थी। आरसीबी फिलहाल सात मैचों में से चार में जीत दर्ज की है और प्वाइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर है। उसके 8 अंक हैं।