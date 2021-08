क्रिकेट India vs England: पहले टेस्ट के दौरान मोहम्मद सिराज और जेम्स एंडरसन के बीच जमकर हुई नोकझोंक, देखें-VIDEO Published By: Ezaz Ahmad Sat, 07 Aug 2021 11:54 AM लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली

1 / 2 James Anderson and Mohammed Siraj.(Screenshot) 2 / 2 Jasprit Bumrah Mohammed Siraj Photo-BCCI