VIDEO: पर्थ में 'छक्का' जड़ शमी बने भारत के बेस्ट पेसर, बनाया रिकॉर्ड

मोहम्मद शमी एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। पर्थ में चौथे दिन उन्होंने अपने 44 विकेट पूरे किए। 2018 में खेले 18 टेस्ट मैचों में उन्होंने 10 मैच विदेशी पिच पर खेले हैं। उन्होंने दो बार 5-5 या उससे अधिक विकेट लिए। इस साल भारतीय शमी पेसरों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं।

मोहम्मद शमी ने 3 टेस्ट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, 5 इंग्लैंड और दो टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं। सोमवार (17 दिसंबर) को पर्थ में ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी को ध्वस्त करने वाले शमी ने बेस्ट टेस्ट गेंदबाजी का फिगर हासिल किया।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 28 रन पर 5 विकेट उनका बेस्ट फिगर था। पर्थ में उन्होंने 56 रन देकर 6 विकेट लिए। शमी ने छठी विकेट के रूप में नाथन लॉयन को आउट किया। 37 मैचों के अपने करियर में शमी ने चौथी बार पांच या उससे अधिक विकेट लिए।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह दूसरा मौका है, जब उन्होंने 5 या उससे अधिक विकेट लिए हैं। इससे पहले जनवरी 2015 में शमी ने सिडनी में 112 रन देकर 5 विकेट हासिल किए थे। पर्थ में चौथे दिन लंच तक भारत कोई विकेट नहीं ले पाया था, लेकिन लंच के बाद शमी ने लगातार दो गेंदों पर दो विकेट लेकर चौथे दिन कामयाबी दिलाई।

पिछले सात सालों में वो पहले ऐसे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने एक साल में 40 से ज्यादा टेस्ट विकेट हासिल किए हैं। इससे पहले 2011 में इशांत शर्मा ने यह कारनामा किया था। इशांत ने 2011 में 43 टेस्ट विकेट हासिल किए थे।



मोहम्मद शमी ऑस्ट्रलिया के खिलाफ छह विकेट लेने के साथ ही भारत में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बन गए हैं। उनसे आगे दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबादा (46) हैं। मोहम्मद शमी ने अपने टेस्ट करियर में अभी तक तीन बार पांच-पांच विकेट चटकाए हैं, लेकिन आज का प्रदर्शन उनका सर्वश्रेष्ठ है।

लंच के बाद मोहम्मद शमी का जादू चला। उन्होंने उस्मान ख्वाजा और एरोन फिंच को दो लगातार गेंदों पर आउट किया।

