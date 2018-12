VIDEO: शमी के बाउंसर ने तोड़ा लॉयन का हेलमेट, बुलानी पड़ी मेडिकल टीम

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे पर्थ टेस्ट में भारतीय पेसरों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा दिए। मैच के तीसरे और चौथे दिन बाउंसर और शॉर्ट पिच गेंदों से 'कंगारू' बल्लेबाजों को जमकर परेशान किया। पेसरों की गेंद से कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी चोटिल भी हुए। एरोन फिंच तो रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन ही लौट गए। बुमराह की गेंद मार्कस हैरिस बढ़ पाए और उनके हेलमेट में जा लगी, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान मोहम्मद शमी ने किया।

मोहम्मद शमी की एक खतरनाक गेंद एरोन फिंच के ग्लव्स पर लगी और वह मैदान पर ही दर्द से कराहने लगे। फिजियो को बुलाया गया, लेकिन फिंच का दर्द कम नहीं हुआ। ऐसे में एरोन फिंच रिटायर्ड हर्ट होकर वापस लौट गए। उस्मान ख्वाजा भी शमी की गेंद के बाद अपनी उंगुली देख रहे थे।

मैच के चौथे दिन लंच के बाद एक बार फिर से मोहम्मद शमी ने कहर बरपाना शुरू किया। लंच के बाद दो लगातार गेंदों पर उन्होंने एरोन फिंच और उस्मान ख्वाजा को पवेलियन की राह दिखाई।

इसके बाद अपनी तेज गेंदों ने शमी ने नाथन लॉयन को भी परेशान किया। शमी की एक गेंद नाथन लॉयन के हेलमेट में लगी। यह इतना तेज एनकाउंटर था, जिसकी आवाज दूर तक सुनाई दी। लॉयन के हेलमेट में गेंद लगने के बाद मेडिकल टीम को मैदान पर बुलाया गया। फिजियो ने लॉयन का चेकअप किया।

"His grill has saved him there."



