वर्ल्ड कप के 11 मैचों में 31 विकेट लेकर शमी इस रिकॉर्ड में दूसरे नंबर पर

मोहम्मद शमी ने विश्व कप (ICC World Cup 2019) जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार जैसे तेज गेंदबाज के रहते अपनी उपयोगिता साबित की है। भुवनेश्वर के चोटिल होने की वजह से उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका मिला और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने पहले 4 विकेट लिए। इसके साथ ही वह विश्व कप में सबसे तेज 25 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए।

विश्व कप में विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ मोहम्मद शमी को पहला मैच खिलाया। शमी ने शानदार गेंदबाजी की और 4 विकेट लिए। चेतन शर्मा के बाद हैट्रिक लेने वाले वह भारतीय तेज गेंदबाज बन गए। अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी के बाद उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ मौका दिया गया।



इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने पहली बार वनडे में पाच विकेट लेकर अपनी अहमियत साबित की। आश्चर्य की बात यह रही कि इंग्लैंड के खिलाफ अन्य गेंदबाज जब विकेट लेने में असफल हो रहे थे तब भी शमी ने विकेट निकालीं। उनकी बदौलत ही इंग्लैंड अंतिम ओवरों में रन नहीं बना पाया।

बर्मिंघम में बांग्लादेश के खिलाफ भी मोहम्मद शमी ने 9 ओवर में 68 रन देकर एक विकेट हासिल किया। मोहम्मद शमी विश्व कप के 11 मैचों में 31 विकेट ले चुके हैं। विश्व कप में उनसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाजों में जहीर खान और जवागल श्रीनाथ दोनों 44-44 विकेट ले चुके हैं।

