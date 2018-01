शर्मनाक कमेंट्सः शमी ने नए साल पर शेयर की शिवलिंग की फोटो, लोगों ने मचाया बवाल

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सोशल मीडिया पर कई बार ट्रोल हो चुके हैं। नए साल के मौके पर शमी ने ऐसी फोटो शेयर कर दी है, जिसको लेकर बवाल मच गया है। दरअसल शमी ने नए साल की शुभकामनाएं देते हुए एक फोटो शेयर की, जिसमें शिवलिंग बना हुआ था, अब इसको लेकर उन्हें धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है।

शमी ने जो फोटो शेयर की है, उसमें फूलों से लिखा हुआ है, 'Happy 2018 New Year' और 2018 शिवलिंग के ऊपर लिखा हुआ है। शमी ने ये तस्वीर ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर की और इसको लेकर उन्हें कुछ लोगों ने काफी घटिया कमेंट भी किए।

शमी ने नए साल के मौके पर ये तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, 'नए साल 2018 की आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं।' शमी इन दिनों दक्षिण अफ्रीका में हैं, जहां 5 जनवरी से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाना है।

As the new year renews all the happiness and good tidings, hope the joyful spirit keeps glowing in your heart forever! Happy New Year!"2018 to you and family's @circleofcricket @ICC @BCCI @circleofcricket pic.twitter.com/WhzcM8cqCv