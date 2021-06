अजहर को एकसाथ याद आया 1999 वर्ल्ड में पाकिस्तान के खिलाफ मैच और कारगिल की जंग, शेयर किया खास वीडियो

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ट्विटर पर 1999 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच का वीडियो शेयर किया है। 2:20 मिनट के इस वीडियो के साथ अजहर ने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं, जो हर भारतीय का दिल जीत लेंगी। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 वर्ल्ड कप में 8 जून को मैच खेला गया था। इस मैच के साथ ही टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाई थी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज तक कभी भारत के खिलाफ कोई मैच जीत नहीं सका है। अजहर ने वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि यह मैच तक खेला गया था, जब कारगिल की लड़ाई चल रही थी।

Back on June 8, 1999, India completed a hat-trick of victories over Pakistan in #WorldCup games. Old Trafford saw a high-voltage, if low-scoring, match. This one, at the peak of the Kargil War, was special as we did it for our brave warriors. pic.twitter.com/osyHDahJqj