टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहेंगे अफगान क्रिकेटर मोहम्मद नबी

अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच के बाद टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने का ऐलान किया है। 34 बरस के हरफनमौला नबी ने अफगानिस्तान के लिए सारे टेस्ट खेले हैं, जिसमें भारत के खिलाफ पिछले साल खेला ऐतिहासिक पहला मैच शामिल है। वह सीमित ओवरों का क्रिकेट खेलते रहेंगे।

मोहम्मद नबी ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा जारी एक वीडियो संदेश में कहा, ''टेस्ट क्रिकेट महत्वपूर्ण प्रारूप है जो हर क्रिकेटर खेलना चाहता है। मैंने पिछले 18 साल अफगानिस्तान क्रिकेट को दिये हैं। यह मेरा सपना था कि अफगानिस्तान को टेस्ट दर्जा मिले जो पूरा हो गया है।''

उन्होंने कहा, ''हम हर साल एक या दो टेस्ट खेलते हैं। मैं चाहता हूं कि अब किसी युवा खिलाड़ी को मौका मिले ताकि भविष्य में बेहतर टेस्ट टीम तैयार हो।''

