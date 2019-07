श्रीलंकाई तेज गेंदबाज के रिटायरमेंट पर ट्वीट कर बुरा फंसे मोहम्मद कैफ, लोगों ने किया TROLL

Nuwan Kulasekara Sri Lanka Cricket Team: श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज रह चुके नुवान कुलशेखरा ने बुधवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। कुलशेखरा 37 साल के हैं और उन्होंने श्रीलंका की ओर से 199 वनडे विकेट लिए हैं। 2008 में कुलशेखरा नंबर-1 वनडे गेंदबाज भी रह चुके हैं। कुलशेखरा के संन्यास की घोषणा के बाद तमाम क्रिकेटरों ने ट्विटर के जरिए उन्हें शानदार करियर की बधाई दी, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने ट्वीट में ऐसा कुछ लिख दिया, जिसके चलते वो जमकर ट्रोल हो रहे हैं।

दरअसल कैफ ने ट्वीट में लिखा, 'नुवान कुलशेखरा ने संन्यास की घोषणा कर दी! विश्व में नंबर-1 गेंदबाज रह चुके कुलशेखरा का सबसे यादगार लम्हा हर भारतीय फैन के लिए- Dhoni finishes off in style.. India lift the world cup after 28 years' दरअसल 2011 विश्व कप के फाइनल मैच में महेंद्र सिंह धौनी ने जो विनिंग छक्का जड़ा था, वो कुलशेखरा की ही गेंद पर था। कैफ का ये ट्वीट फैन्स को कुछ खास पसंद नहीं आया।

Nuwan Kulasekara retires ! At one stage, the number one ODI bowler in the world,

but for every Indian, favourite Kulasekara moment is-

"Dhoni finishes off in style.. India lift the world cup after 28 years" pic.twitter.com/OAVqtjjBzu — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 24, 2019

Hi @MohammadKaif thanks for the reminder, but this is our favourite Nuwan Kulasekara moment, when his death bowling alongside Malinga was instrumental to lift the 2014 WT20 beating India.. pic.twitter.com/o1QGgtaCVt — Aaron Varun (@Aa7RAY) July 25, 2019

At least he became the no. 01 ODI Bowler in ther world, as a cricketer what you have achieved mate ? Don't show your class here , have some respect. — Malinda (@CrazyWinger) July 25, 2019

There was no point of this tweet at his retirement ,poor 👎 — Akki Agarwal (@akkiagarwal007) July 24, 2019

Not a very kind way to wish someone on their retirement, isn't it Kaifu? We have come to expect much better from you. — Suhel Banerjee (@suhel) July 25, 2019

श्रीलंकाई फैन्स ने जहां कैफ को ट्रोल किया, वहीं कुछ भारतीय फैन्स भी इस ट्वीट से नाराज नजर आए। वहीं श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा आज अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज का पहला मैच मलिंगा के करियर का आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच होगा।