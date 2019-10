मोहम्मद कैफ का इमरान खान को जवाब, कहा- पाकिस्तान आतंक का अड्डा बना गया है

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की आलोचना करते हुए कहा कि उनका देश आतंकियों के लिए उपजाऊ जमीन बन गया है। इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए अपने भाषण में कहा था आतंक का कोई धर्म नहीं होता। इस पर मोहम्मद कैफ ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वी​ट किया, 'हां, आपका देश आतंकियों का ब्रीडिंग ग्राउंड है। यूएन में आपकी स्पीच बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। क्रिकेटर से पाकिस्तानी आर्मी की कठपुतली बनना आपकी छवि को धूमिल करने वाला है।' मोहम्मद शमी, हरभजन सिंह और इरफान पठान ने भी यूएनजीए स्पीच के लिए इमरान खान की आलोचना की थी।

Yes ,but your country Pakistan certainly has a lot lot to do with terrorism, a safe breeding ground for terrorists. What an unfortunate speech at the UN and what a fall from grace from being a great cricketer to a puppet of Pakistan army and terrorists. https://t.co/UbUVG30R11

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने बेहद ही भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी भी दी थी। जिसके बाद कई भारतीय क्रिकेटरों ने इमरान खान की जमकर आलोचना की। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने भी इमरान खान के भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बेहद घटिया बताया था। उन्होंने कहा, 'इमरान अब वह नहीं हैं जिन्हें दुनिया जानती थी।' गांगुली ने यह बात वीरेंद्र सहवाग के ट्वीट के जवाब में कही थी। वीरेंद्र सहवाग ने एक विडियो ट्वीट किया था जिसमें एक अमेरिकी न्यूज चैनल का एंकर इमरान खान का माखौल उड़ा रहा था।

Viru .. I see this and I am shocked ..a speech which is unheard of .. a world which needs peace ,pakistan as a country needs it the most .. and the leader speaks such rubbish ..not the Imran khan the cricketer world knew ..speech in UN was poor ..